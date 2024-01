Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 10 ianuarie 2024. Se anunța a fi o zi grea pentru mai mulți nativi. Insa, eforturile vor da roade intr-un final. Din acest motiv, astrologii va indeamna sa va inarmați cu rabdare. Horoscop 10 ianuarie 2024 Berbec Aveți tendința de a fi irascibili cu oamenii din jurul vostru. Incercați sa priviți…

- Horoscop 7-14 ianuarie 2024. Previziunile astrelor pentru nativii din fiecare zodie: Sanatate, dragoste și bani, Zodii favorizate Horoscop 7-14 ianuarie 2024: Ce rezerva astrele pentru fiecare zodie in parte. Ce zodii stau in casa banilor, a sanatații sau a dragostei. Horoscopul este imparțit in 12…

- Horoscop 1-7 ianuarie 2024: Previziunile astrelor pentru nativii din fiecare zodie, in prima saptamana a anului Horoscop 1-7 ianuarie 2024: Cum incepi anul nou. Previziunile astrelor pentru nativii din fiecare zodie in prima saptamana a anului 2024. Horoscopul este imparțit in 12 semne zodiacale, fiecare…

- Marți, 26 decembrie 2023, Luna plina din Rac va dezlanțui o avalanșa de emoții. Este cunoscuta sub numele de Luna Rece, Luna plina reprezinta și natura ascunsa a vieții și poate aduce secrete și revelații șocante in funcție de ceea ce se intampla in stele. Berbec E grea recuperarea de dupa Craciun.…

- Mircea Eliade, in scrierile lui de tinerețe, descria modul cum se poate accede in mod conștient in taramul visului. De acolo putem obține invațaturi si ințelepciune, cu condiția sa fim pregatiti intelectual, dar si moral. Bariera cauzalitații nu poate fi trecuta de oricine, sunt necesare un anumit grad…

- Berbec (21 martie - 19 aprilie)Energia astrala va incurajeaza sa va asumați riscuri și sa va urmați pasiunile. Este o zi excelenta pentru a incepe noi proiecte sau pentru a va exprima creativitatea. Evitați insa deciziile impulsive, mai ales in relații.Taur (20 aprilie - 20 mai)Ziua de astazi va aduce…

- Șase nativi sunt insa mai norocoși decat alții in dragoste anul acesta. Pentru acești nativi, ultimele doua luni din 2023 vin cu angajamente serioase, autocunoaștere, mai multe incredere in sine și in partenerul de cuplu.Pentru nativii din zodiile Taur, Gemeni, Rac, Fecioara, Balanța și Sagetator, anul…

- Horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2023. Taurii iși ințeleg situația amoroasaNu este pentru prima oara cand astrele aduc surprize pentru nativii din zodiac. Astfel, horoscopul dragostei pentru luna noiembrie 2023 spune ca Balanțele și Scorpionii au noroc pe plan amoros. In ceea ce privește…