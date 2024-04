Horoscop 11 aprilie 2024 – Incepeti ziua plin de energie BERBEC Poate primiți un bonus pentru o treaba facuta sau cineva va propune sa caștigați bani cu o activitate in plus. Acesta este un moment bun pentru a va examina conturile și a va reorganiza bugetul. Astazi partenerul tau iți poate propune o ieșire romantica. TAUR Va sunt prezentate astazi opțiuni bune pentru a […] The post Horoscop 11 aprilie 2024 – Incepeti ziua plin de energie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Știi ce vrei și daca vrei acum, spune-i partenerului tau. Poate exista un dezechilibru intre cheltuieli și venituri dar este o zi potrivita pentru a va intensifica contactele profesionale. Sanatatea ta este pe primul loc. TAUR Veți obține ceea ce doriți daca va folosiți seducția. Problemele…

- Astrologii dezvaluie previziunile zodiacale pentru data de 9 martie 2024. Se pare ca unii nativi vor experimenta o zi plina de munca și responsabilitați, in timp ce alții vor cauta distracția, iar pentru o anumita zodie, dragostea ar putea fi la ordinea zilei. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astazi,…

- De asemenea, aceste aspecte astrologice prefigureaza apropierea sezonului eclipselor și debutul retrogradelor, oferindu-ne un context amplu pentru a ne pregati pentru schimbari și transformari interioare și exterioare.Mutarea lui Mercur in Berbec promite sa aduca un influx de energie și vitalitate in…

- Pluto este conducatorul lumii ascunse, planeta care guverneaza tot ceea ce este adesea ascuns sub suprafața. Aceasta reprezinta adevarul, dorințele și, uneori, chiar identitatea ta, toate acestea vor experimenta schimbari in timpul Pluto in Varsator din 2024 pana in 2043.Pluto este nemilos in cautarea…

- Pallas, un Sagetator, iubește sa adune diferite ideologii și civilizații. Cu toate acestea, ești liber sa explorezi orice domeniu te intereseaza cel mai mult, fie ca este vorba despre lumea modei, media, arta sau orice altceva. Cei care spera la oportunitați generoase vor beneficia, de asemenea, de…

- Pentru miercuri, 24 ianuarie 2024, astrele anunța ca unii nativi au parte de oportunitați mari in cariera, iar alți nativi trebuie sa se incarce cu multa rabdare și pozitivitate pentru perioada care urmeaza. Citește toate predicțiile astrale pentru toate cele 12 zodii din horoscop! Horoscop 24 ianuarie…

- Sezonul Varsatorului este intotdeauna un moment special in astrologie, dar venirea lui Pluto in aceeași zi face ca acest tranzit sa fie deosebit de intensa și cu impact puternic. Pluto este cunoscut pentru puterea și influența sa de a provoca transformari profunde și de a aduce la suprafața aspecte…

- Sezonul Varsatorului este intotdeauna un moment special in astrologie, dar venirea lui Pluto in aceeași zi face ca acest tranzit sa fie deosebit de intensa și cu impact puternic. Pluto este cunoscut pentru puterea și influența sa de a provoca transformari profunde și de a aduce la suprafața aspecte…