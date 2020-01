Stiri pe aceeasi tema

- Nativii tuturor zodiilor sunt cu gandul la distracție. Gemenii vor pune accent pe viața profesionala, iar Fecioarele sunt prinse intre treburile casnice și serviciu, potrivit horoscop zilnic 9 Ianuarie 2020.

- Horoscop Oana Hanganu 2-8 decembrie, BERBEC Horoscopul saptamanii anunța o perioada foarte buna pentru nativii care vor sa inceapa o afacere sau sa afirme la actualul job. Important e sa țina cont de intuiție cand evalueaza o situație, o oferta sau o persoana. Iar daca ceva pare prea frumos ca sa…

- BERBEC: Veti avea o zi reusita din punct de vedere financiar. Este posibil sa apara mici divergente in relatia cu partenerul, dar cu putin calm le veti rezolva rapid. TAUR: Lasati deoparte stresul de la serviciu si relaxati-va.

- Horoscop 10 noiembrie 2019. Racii primesc propuneri de la partenerul de cuplu, Fecioarele au o datorie fața de cei dragi, Capricornii ajung la concluzii inteligente. Citește horoscop duminica 10 noiembrie 2019: Horoscop 10 noiembrie 2019 - Berbec: Ai posibilitatea de a modela destul de ușor anumite…

- Celine Dion are trei baieți impreuna cu fostul ei soț, Rene Angelil, care a decedat in ianuarie 2016 din cauza unui cancer. Gemenii lor, Eddy și Nelson, au implinit, zilele trecute, varsta de 9 ani, iar artista a impartașit cu fanii ei cateva imagini cu ei. Celine, in varsta de 51 de ani, le-a urat…

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei 24 octombrie. Mai multe zodii vor avea astazi probleme financiare! Lipsa banilor ii duce pe Gemeni cu gandul la un imprumut, insa aceasta decizie le-ar putea aduce și mai multe probleme.

- Pe primul loc in topul celor care le va merge bine pana in anul 2024 se afla zodia Leu, despre care astrologii vor spune ca sunt preferații Universului, scrie respectsiprietenie.ro. Citeste si HOROSCOP 14 - 20 octombrie Mihai Voropchievici: ce zodie are protectie totala, cine are zile de cosmar.…