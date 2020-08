Horoscop 1 septembrie 2020. Surprize pentru zodii în prima zi a toamnei Prima zi de toamna vine cu surprize mari pentru zodii, spun astrologii. Horoscop 1 septembrie 2020. Iata ce ii asteapta pe nativi! Horoscop 1 septembrie 2020 Astrologii au realizat horoscopul pentru prima zi de toamna iar surprizele se tin lat pentru nativi. Iata ce au pregatit astrele! Horoscop BERBEC Toamna incepe cu o zi aglomerata, […] The post Horoscop 1 septembrie 2020. Surprize pentru zodii in prima zi a toamnei appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Mi-e toamna in suflet, iubito, Vin carduri de gaște din nord Și toate-și aleg ca popas Al inimii mele fiord In mine-anotimpul devreme Venit-a cu-ntregul alai Cad merele coapte din merii Ce-n mine rodit-au ca-n rai Și tu, Eva ultima, iata Cu sete din ele-ai mușcat Vazand ca sunt marul domnesc Al toamnei…

