- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz a fost invinsa de americanii Steve Johnson/Sam Querrey cu 6-2, 7-6 (5), in sferturile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Tecau si Krawietz, favoritii numarul sase,…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in sferturile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, prin victoria cu 6-2, 7-6 (5) in fata cuplului Santiago Gonzalez (Mexic)/Andres Molteni (Argentina). Tecau si…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat optimile probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins cuplul Frederik Nielsen (Danemarca)/Vasek Pospisil (Canada) cu 7-6 (12), 7-6 (4). Tecau si Krawietz,…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz a fost invinsa de cuplul Tim Puetz (Germania)/Michael Venus (Noua Zeelanda), cu 6-3, 6-7 (3), 10-8, duminica, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Hamburg (ATP), dotat cu premii totale de 1.030.900 de euro. Principalii favoriti…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Hamburg (ATP), dotat cu premii totale de 1.030.900 de euro, dupa 6-3, 6-2 cu germanii Daniel Altmaier/Rudolf Molleker. Tecau si Krawietz, principalii favoriti,…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Hamburg (ATP), dotat cu premii totale de 1.168.220 de euro, dupa 6-0, 6-1 in fata cuplului Ruben Gonzales (Filipine)/Hunter Johnson (SUA). Tecau si…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok a fost invinsa de cuplul Caroline Dolehide (SUA)/Storm Sanders (Australia), cu 7-6 (4), 6-2, luni, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului. Olaru si Kicenok,…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa victoria cu 7-6 (4), 7-6 (5) in fata cuplului Sabrina Santamaria (SUA)/Tamara Zidansek…