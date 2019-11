Stiri pe aceeasi tema

- Horia Tecau a notat, marti seara, pe Facebook, ca va juca la Turneul Campionilor intr-o grupa care reprezinta o mare provocare, insa pentru care este pregatit.“Grupele sunt stabilite! Este o mare onoare pentru mine sa joc in grupa Max Mirnii. “Bestia” a fost partenerul meu in 2013 si este…

- Tragerea la sorți pentru Turneul Campionilor la tenis masculin a avut loc in aceasta dupa-amiaza. Novak Djokovic și Roger Federer au fost repartizați in aceeași grupa, in timp ce Rafael Nadal și Daniil Medvedev, finaliștii de la US Open, sunt primii favoriți din cealalta grupa. Așa cum se intampla…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, luni, ca se desparte de colegii care au votat Guvernul Orban, iar Pro Romania ramane in Opozitie, scrie Agerpres. "A trecut Guvernul PNL Orban/Pro Romania NU a sustinut acest Guvern (cei cativa fosti colegi care au votat au decis azi sa mearga…

- „A nu sustine Guvernul Orban inseamna sa o lasi la butoane pe Dancila, care conduce un guvern antinational, incompetent, periculos pentru romani. Sa inseli aspiratiile romanilor inseamna tradare, mister! Sa te conduci dupa interesul marunt, dupa calculele izvorate din dorinta de putere personala, ignorand…

- Generalul Nicolae Ciuca spune ca a acceptat o noua provocare, aceea de a accepta sa fie ministru în Guvernul Orban, cântarind consecințele si implicațiile atât la nivel instituțional, cât și personal. Președintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind trecerea sa în…

- Senatorul Daniel Zamfir acuza viitorul guvern liberal ca va lua deschis partea bancilor, in cazul relației conflictuale dintre instituțiile de creditare și cei care au contractat imprumuturi. Senatorul enumera mai multe masuri, anticipate de guvernul PNL, care vor face viața grea celor care au de inapoiat…

- U-Banca Transilvania Cluj a invins formatia suedeza SBBK Soedertalje cu scorul de 86-80 (23-14, 18-23, 21-17, 24-26), marti seara, in deplasare, la debutul in Grupa G a competitiei masculine de baschet FIBA Europe Cup.

- Nationala de rugby a statului Samoa a invins Rusia cu scorul de 34-9 (5-6), intr-un meci din Grupa A la turneul final din Japonia, ''ursii'' fiind practic eliminati de la Cupa Mondiala 2019. Pe stadionul din orasul Kumagaya, rusii au facut un meci neasteptat de bun in primul mitan, surprinzandu-si…