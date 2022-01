Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, vineri, decizii de numire in funcție a unor șefi de agenții și secretari de stat, deciziile fiind publicate in Monitorul Oficial. Șefii de agenții numiți:Florina-Aurelia Stanculescu - Președinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritații Naționale…

- Horia Constantinescu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ANPC , potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial.Constantinescu a mai ocupat functia in 2019, cand a fost numit de ex premierul Viorica Dancila.Acesta isi va prelua functia…

- Claudiu Daniel Dolot a fost schimbat din functia de președinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in locul lui fiind numit Mihai Culeafa, conform unei decizii a premierului interimar, Florin Citu, publicata saptamana trecuta, in Monitorul Oficial. Articol publicat in Jurnalul…

- Potrivit unei decizii a premierului interimar Florin Cițu, publicata in Monitorul Oficial, ANPC- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor are un nou președinte, in locul lui Claudiu Daniel Dolot. Presedintele ANPC, inlocuit dupa ce a amendat mai multe supermarketuri Astfel, noul presedinte…

- Presedintele ANPC, Claudiu Daniel Dolot, a fost eliberat din functie, joi, printr-o decizie a premierului Florin Citu, potrivit unui ordin publicat joi seara in Monitorul Oficial. Prin aceasta decizie este numit interimar in fruntea instituției Mihai Culeafa, in prezent vicepreședinte. „Astazi, am aflat…

- Claudiu Daniel Dolot a fost schimbat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in locul lui fiind numit Mihai Culeafa, conform unei decizii a premierului interimar, Florin Citu, publicata in Monitorul Oficial. Mihai Culeafa a fost pana la data acestei decizii…

- Claudiu Daniel Dolot a fost schimbat din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in locul lui fiind numit Mihai Culeafa, conform unei decizii a premierului interimar, Florin Citu, publicata in Monitorul Oficial.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a propus inchiderea a patru unitati Auchan din Bucuresti – magazinele Auchan Titan, Vitan, Militari si Berceni – pe o perioada de cel mult sase luni, in urma abaterilor importante descoperite in urma unor controale desfasurate luni. Potrivit…