Horia Brenciu, despre adopția fiului său Horia Brenciu a vorbit in exclusivitate pentru Unica.ro despre adopția fiului sau, Toma, in varsta de 4 ani. Potrivit artistului, la baza deciziei sale a stat iubirea. „Dincolo de curaj e vorba de iubire. Noi, oamenii, avem destula iubire incat sa ne iubim toți cei peste șapte miliarde de semeni. Cu Toma a fost o decizie extrem de ușoara și rapida”, a declarat Brenciu. „Sfatul meu pentru cei care vor sa faca pasul acesta este: tot ce aveți nevoie este iubire. Iubirea va va ajuta sa treceți peste toate ședințele, intalnirile și peste toate intrebarile. Cea care m-a ajutat sa trec peste intreg procesul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiu al lui Mircea cel Batran, Mihail I, a avut o domnie scurta si extrem de agitata. A condus Tara Romaneasca timp de doi ani si sapte luni, gasindu-si sfarsitul intr-o batalie impotriva turcilor.

- Horia Brenciu a vorbit despre familia sa intr-un interviu sincer și deschis. Artistul a facut marturisiri inclusiv despre baiețelul pe care l-a adoptat in familia sa, povestind cum a luat aceasta decizie binecuvantata. Horia Brenciu se poate declara implinit din toate punctele de vedere. Artistul are…

- Treizeci de colinde pe care sa le asculti in perioada Craciunului. Sarbatoarea Nasterii Domnului nu poate fi despartita de frumoasa traditie a colindelor care vestesc venirea in lume a Fiului lui Dumnezeu, astfel ca am alcatuit un playlist pe care sa il asculti in perioada Craciunului. „€Colindatul…

- Ziarul Unirea FOTO|VIDEO ȘTIREA TA: Lucrari de mantuiala: Scari de unica folosința, la pasajul din Parcul Unirii din Alba Iulia, abia inaugurat Pasajul de piatra s-a daramat, a venit lumea la Alba Iulia și deja s-a stricat. Astfel, se repeta povestea de anul trecut cu parcul Unirii, care a fost inaugurat…

- Andreea Balan iși obișnuiește de mica fata cea mare, pe Ella Maya, in varsta de 3 ani, cu evenimentele mondene. Dupa ce in vara a scos-o la petrecerea revistei Unica, iata ca zilele trecute micuța a urcat pe scena alaturi de mama ei, pentru a lua trofeul pentru "Te cunosc de undeva" (Antena 1), desemnata…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat, marți, ca nu ea și-a angajat fiul la Curtea de Conturi, precizand ca acest lucru s-a intamplat inainte ca ea sa ajunga la Palatul...

- Trupa Valahia, formata inițial din Mihai Traistariu, Dorin Topala și Costi Ionița, dar care s-a dezmembrat pe 3 decembrie 2003, s-a reunit pentru un concert din week-end, in București, insa numai in formula de doi – Traistariu și Topala. In plus, Dorin Topala a venit la concert alaturi de fiica sa,…

- "Acum 18 ani mi-am pierdut tatal... Timp de 18 ani durerea, nu a disparut niciodata. Sa zicem doar ca am invatat sa traiesc cu ea... Acum, dupa 18 ani, gandul imi este tot la EL si acest dar ii este dedicat LUI, TATALUI MEU! Ideea mi-a venit dupa ce am facut o vizita in Grecia, acolo am vazut ceva asemanator…