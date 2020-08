HORETIM acuză Guvernul de distrugerea sectorului HoReCa prin măsuri 'total disproporţionate' faţă de situaţia reală Asociatia patronala HORETIM acuza Guvernul de distrugerea sectorului HoReCa prin masuri 'total disproportionate' fata de situatia reala, se arata intr-un comunicat transmis, miercuri, de conducerea organizatiei.



"Nu exista argumente pentru blocarea acestui sector, iar Guvernul actual poarta responsabilitatea distrugerii sectorului HoReCa prin masuri total disproportionate fata de situatia reala, astazi fiind afectati in mod direct de aceste restrictii nejustificate 400.000 de angajati, precum si aproximativ 210.000 de angajati si furnizori de produse, materii prime si servicii.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

