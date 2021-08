Stiri pe aceeasi tema

- ALEGE VIAȚA : Ieri, 30 iulie, polițiștii au depistat, in trafic, 152 de șoferi care au incalcat regulile de circulație ALEGE VIAȚA : Ieri, 30 iulie, polițiștii au depistat, in trafic, 152 de șoferi care au incalcat regulile de circulație Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…

- Dan Diaconescu se simte in siguranța doar pe mainile soției, astfel ca a facut-o... „șofer personal”. Fostul prezentator de televiziune nu a luat insa in calcul ca partenera lui de viața nu prea „cunoaște” regulile de circulație. Așadar, in timp ce el se relaxa pe bancheta din spate, ea „și-a facut…

- Iulian Miu a uitat complet de regulile de circulație sau nici macar nu a auzit de ele. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce a incalcat legea de mai multe ori, intr-o singura zi! Imagini de senzație cu fostul mare jucator!

- Dan Petrescu este un expert cand vine vorba de jocurile de pe teren, insa nu la fel putem spune și despre comportmanetul lui din trafic. Cunoscutul antrenor a f[cut un gest necuviincios fața de pietonii aflați in plina deplasare, motiv pentru care nu putem avea cuvinte de lauda pentru acesta.

- Gigi Becali a dat de ințeles ca nu-i pasa nici de moda și nici de lege. La scurta vreme dupa ce și-a luat permisul de conducere inapoi, conform spuselor sale, dupa ce i-a fost suspendat de oamenii legii, latifundiarul din Pipera a profitat din plin de el și s-a intors pe șosele. Nu oricum insa, pentru…

- Andreea Raicu e o femeie descurcareața! Vedeta a demonstrat ca gasește soluții in orice situație, chiar și cand iubitul ei nu se afla prin preajma. Spunem „iubitul”, avand in vedere ca nu puține au fost dațile in care aceasta a fost surprinsa in compania milionarului Matei Stratan. Iata cum diva le-a…

- Gica Popescu și Adrian Ilie dau dovada inca o data ca eleganța este pe primul plan. Ei bine, regulile de protecție impotriva coronavirusului au trecut pe planul doi sau, mai bine-zis, au disparut de tot din peisaj. Legendele fotbalului romanesc au ieșit impreuna intr-o locație exclusivista din Capitala.…