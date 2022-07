Honor X40i a fost lansat: telefon midrange cu spate cu sclipici, design nou al camerei Uneori designul bate o lista de specificatii beton pentru un smartphone. Se aplica si proaspat lansatului Honor X40i, care vine cu un nou design de camera si un spate cu… sclipici. A debutat in China pentru inceput si aduce dotari midrange, precum un procesor Dimensity 700 si o camera principala de 50 MP. Honor X40i are un ecran LTPS LCD cu diagonala de 6.7 inch si rezolutie Full HD+, plus refresh rate de 60 Hz. Asta inseamna si ca nu e chiar ideal pentru gaming. Ce e drept nici procesorul MediaTek Dimensity 700 nu era vreun as al performantei. Telefonul masoara 7.43 mm in talie si cantareste… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

