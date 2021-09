Agențiile de securitate din Statele Unite discuta daca sa plaseze pe Honor, fosta marca Huawei, pe o lista neagra de export, relateaza The Washington Post. Membrii personalului Pentagon and Energy Department doresc ca noua companie sa fie inclusa pe lista entitaților (o lista a companiilor carora li se interzice tranzacționarea cu companiile americane, cu excepția cazului in care primesc o autorizație speciala), in timp ce Departamentul Comerțului și Departamentul de Stat s-au opus. Cel mai inalt republican din comisia pentru afaceri externe a Camerei a declarat ca „aceleași preocupari legate…