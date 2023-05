Honor 90 şi Honor 90 Pro vor avea camere de 200 MP folosite la potenţial maxim Honor 70 a debutat la IFA 2022 si a ajuns la scurt timp dupa in Romania. Honor 80 i-a urmat pe final de an 2022, dar nu a mai ajuns pe plaiuri mioritice. Acum privim deja spre Honor 90 si Honor 90 Pro, care primesc teasere noi. Honor 80 si Honor 80 Pro soseau pe piata la final de an 2022 cu camere de 200 de megapixeli cu senzori Samsung ISOCELL HP3. E drept ca nici unul dintre modele nu a folosit acel senzor la potential maxim, taind rezolutia la 160 MP dintr-un motiv sau altul. Acum sursa numita Digital Chat Station scrie ca Honor se va revansa cu senzori de 200 MP care folosesc toata rezolutia.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Unii muncesc cat pentru sapte, in timp ce altii dorm in post fara sa riste la final de luna sa duca mai putini bani acasa”, a spus fostul ministru al Muncii Raluca Turcan. Ea a afirmat ca este necesara de o reforma a salarizarii si de o noua lege a salarizarii bazata pe criterii corecte, echitate si…

- Ieri, Bursa Romana de Marfuri (BRM), a lansat acuzatii dure, in contextul anunțului facut, pe 13 aprilie curent, de „Enercogom” privind importul de gaze și energie electrica, in regim de testare, din Grecia și Bulgaria. BRM declara ca SA „Energocom” de la Chișinau ar insela Romania și consumatorii din…

- Mihai Mihuț a cedat in infruntarea pentru bronz la categoria 67 de kilograme, dupa un meci compact cu ucraineanul Parviz Nasibov. Romania a adunat 5 medalii la CE de la Zagreb Ultima șansa la o prezența pe podium pentru sportivii romani la Europenele gazduite e capitala Croației s-a incheiat fara succes,…

- In primele trei luni ale anului, Politia de Frontiera Romana a desfasurat actiuni de depistare a celor care au ca preocupare traficul cu produse contrafacute, actionandu se cu precadere in punctele de trecere ale frontierei, dar si in zona de frontiera, constatandu se fapte de incalcare a regimului…

- Pe 23 martie Xiaomi a adus in Romania 4 telefoane noi, cele din gama Redmi Note 12. E vorba despre Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G si Redmi Note 12 Pro+ 5G. Acesta din urma aduce camera de 200 de megapixeli in segmentul midrange, o premiera. Mai jos aflati preturile lor si ofertele…

- Jucatorul Ianis Hagi, numit ambasador oficial al Campionatului European Under-21, considera ca Romania are o generatie cu potential care poate depasi la turneul din acest an performanta din Italia, din 2019, transmite Federatia Romana de Fotbal."M-am bucurat foarte tare cand am primit propunerea de…

- A inceput montarea noilor stații de calatori cu panou de informații digital, senzori și sistem fotovoltaic pentru transportul public din municipiul Targoviște. Stațiile vor fi dotate cu vor fi dotate cu senzori de temperatura, de umiditate și de poluare, iar calatorii vor știi și care este nivelul de…

- Romania's Sabrina Maneca Voinea on Wednesday secured a position in the women's vault final at the Artistic Gymnastics World Cup in Doha after the first day of qualifications, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…