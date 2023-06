Honor 90 se lansează în Europa pe 6 iulie Dupa lansarea lui Honor 70 in toamna lui 2022, europenii nu au mai primit Honor 80, asa ca vor trece direct la Honor 90. Terminalul debuteaza oficial pe 6 iulie 2023 la Paris, asa cum aflam astazi. Honor 90 e de fapt o serie de telefoane, care include modelele Honor 90 si Honor 90 Pro. Telefoanele au debutat deja in China luna trecuta, dar acolo fara Google Mobile Services. In Europa vin cu aceste servicii, evident. Telefoanele au cateva elemente in comun, precum ecranul curbat in 4 colturi OLED de 6.7 inch, cu refresh rate de 120 Hz si tehnologie PWM Dimming de 3840 Hz. Honor 90 are la interior… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

