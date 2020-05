Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O'Brien a avertizat ca Washingtonul va impune sanctiuni Hong Kong-ului si Chinei daca Beijingul impune o lege a securitatii nationale asupra acestui teritoriu, spunand ca aceasta va insemna o preluare a acestuia, relateaza dpa. …

- Cele 194 de țari ale OMS se intalnesc luni, virtual, pentru prima data in istoria organizației, pentru a discuta raspunsul internațional la pandemie, cu tensiunile sino-americane, discuțiile despre Taiwan și vaccinurile ca subiecte de fricțiune. In ciuda creșterii tensiunilor dintre Washington și Beijing,…

- Acesta spune ca Beijingul trebui sa plateasca „compensatii” pentru daunele provocate de noul coronavirus. „Ei au provocat daune imense lumii”, a spus Peter Navarro la CNBC. „Un proiect de lege trebuie sa vizeze China (…). Nu-i vorba de a-i pedepsi, ci de a-i face sa dea socoteala”. Navarro, fost profesor…

- Atat China cat si Statele Unite au sustinut un proiect de rezolutie al Consiliului de Securitate al ONU referitor la combaterea noului coronavirus si este "socant si regretabil" ca Washingtonul s-a razgandit vineri, transmite duminica Reuters citand aprecierile unui diplomat chinez acreditat la New…

- Statele Unite au emis vineri noi reguli pentru acordarea de vize jurnalistilor chinezi, informeaza Reuters. Incepand de luni, acestia nu vor mai primi vize decat pe 90 de zile, cu posibilitate de prelungire, in locul celor pe termen nelimitat. Pana acum, vizele trebuiau reinnoite doar in cazul transferului…

- China a decis sa retraga acreditarile jurnalistilor americani de la trei mari publicatii din Statele Unite ale Americii, este vorba despre The New York Times, Wall Street Journal si Washington Post.Beijingul a decis sa revoce acreditarile corespondentilor publicatiilor The New York Times, Wall Street…

- Rivalitatea dintre Washington si Beijing nu a fost atenuata de lupta impotriva COVID-19, cunoscand chiar marti o escaladare, cand China s-a declarat "indignata" de un tweet al presedintelui Donald Trump care vorbeste despre un "virus chinez", potrivit Agerpres. In ultimele zile, un purtator de cuvant…