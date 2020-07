Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea prodemocratie va continua lupta in Hong Kong impotriva represaliilor din partea puterii centrale chineze, a afirmat vineri Joshua Wong, a doua zi dupa invalidarea a 12 candidaturi la alegerile legislative, intre care si a lui, potrivit France Presse, potrivit Agerpres."Rezistenta…

- Miscarea siita Hezbollah a negat luni orice implicare in ''confruntari'' cu Israelul, dupa lupte la granita raportate de statul evreu si declansate potrivit acestuia de o ''tentativa de infiltrare a unei celule teroriste'', relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Informații pe surse:…

- Uniunea Europeana si China au avut luni o "explicatie deschisa" cu privire la divergentele lor in legatura cu Hong Kong si relatiile lor comerciale, in cursul unui summit prin videoconferinta, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.Aceasta intalnire virtuala avea scopul sa pregateasca…

- Presedintele Muntenegrului, Milo Djukanovic, a stabilit sambata ca alegerile legislative vor avea loc la 30 august, in pofida reaparitiei unor cazuri de infectare cu noul coronavirus, la doua saptamani dupa ce autoritatile anuntasera ca pe teritoriul tarii nu se mai afla nicio persoana confirmata…

- Mii de oameni au ieșit din nou in strada, in Hong Kong. Protestele, intrerupte de pandemie, s-au reluat din cauza unei legi controversate, pe care Beijingul vrea s-o impuna fostei colonii britanice, relateaza Digi24.ro .