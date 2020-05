Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump, i-a acordat șefului Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, un termen de 30 de zile pentru a face ”schimbari majore”. In caz contrar, SUA intrerupe definitiv finanțarea organizației, informeaza BBC.Șeful de la Casa Alba a postat pe pagina…

- China a mai dat recent o replica Statelor Unite in disputa pe care cele doua țari pe tema raspandirii noului coronavirusului.Xinhua News Agency, o agenție guvernamentala chineza, a publicat un scurt film animat in stil LEGO despre acțiunile Beijingului dupa declanșarea focarului de infecție cu coronavirus…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza pandemiei. ”Se discuta despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca…

- Președintele SUA a lansat joi o noua runda de acuzații la adresa Chinei, pe care a acuzat-o ca nu a oprit virusul la sursa in ianuarie, in prima faza a epidemiei.Donald Trump s-a dezlanțuit din nou, joi, impotriva Beijingului, punand sub semnul intrebarii masurile tardive ale Chinei de izolare a epidemiei…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza coronavirusului. Surse: ”Are loc o discutie despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus…

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat, joi, ca lumea plateste "pretul ridicat" pentru lentoarea initiala a Chinei in a transmite informatii despre noul coronavirus, relateaza AFP. "Lucrurile s-ar fi desfasurat mai bine daca am fi stiut asta cu cateva luni mai devreme. Ar fi putut fi tinut…