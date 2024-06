Proștii nu se tem de război Doua sunt categoriile de oameni care nu se tem de razboi: cei care au in spate armate puternice și cei care sunt atat de proști incat cred tot ceea ce le spune propaganda. Prima categorie menționata, cei care au in spate armate puternice, traiește adesea intr-o bula de securitate și incredere. Istoria a demonstrat ca […] Articolul Proștii nu se tem de razboi apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Emoțiile cresc in Bacau in anticiparea derby-ului de fotbal din Liga 3 dintre FC Bacau și CSM Bacau, programat pentru vineri, 3 mai, la ora 17:00, pe Stadionul FC Bacau din Ruși-Ciutea. Istoria recenta a confruntarilor directe dintre cele doua echipe bacauane a fost marcata de victorii in deplasare,…

- Baza 95 Aeriana Bacau celebreaza curajul și sacrificiul veteranilor de razboi, acei eroi ai trecutului ale caror povești raman vii in ochii și inimile noastre. In contextul Zilei Veteranilor de Razboi, Baza 95 Aeriana Bacau a fost martora la un moment de profunda emoție și respect fața de cei care au…

- Duminica, 28 aprilie 2024, municipiul Moinești va gazdui o solemnitate in Parcul Central din fața primariei, incepand cu ora 12:30, dedicata celebrarii Zilei Naționale a Veteranilor de Razboi. Evenimentul este organizat in colaborare cu Asociația Naționala a Veteranilor de Razboi, filiala județeana…

- Duminica, 28 aprilie 2024, municipiul Moinești va gazdui o solemnitate in Parcul Central din fața primariei, incepand cu ora 12:30, dedicata celebrarii Zilei Naționale a Veteranilor de Razboi. Evenimentul este organizat in colaborare cu Asociația Naționala a Veteranilor de Razboi, filiala județeana…

- Sambata, 13 aprilie 2024, in Piața Tricolorului din municipiul Bacau, a avut loc o manifestare organizata de Asociația Calea Neamului in parteneriat cu Frația Ortodoxa Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, pentru strangerea de semnaturi in vederea introducerii in programa școlara a Istoriei Romanilor in locul…

- Am discutat despre nebunia care a cuprins Europa: intai prin achizițiile nebunești de arme și, pe urma, prin denunțarea tratatului din 1990 care limita numarul de militari și sisteme de armament. O nebunie aparte a inceput sa cuprinda și Romania; desigur ca știm de unde ni se trage și cine manevreaza…

- Editura Corint Logistic organizeaza, pe 3 aprilie, la Biblioteca Municipala „Radu Rosetti”, din Onești, de la ora 17.00, o prezentare și o dezbatere pe tema apariției manualului „Istoria evreilor. Holocaustul”, pe care Ministerul Educației l-a comandat pentru studiu in clasele a XI-a și a XII-a de liceu.…

- 27 martie 1918, ziua Unirii Basarabiei cu Romania, reprezinta un moment astral in istoria naționala, un miracol ce ține in primul rand de capacitatea de rezistența, de supraviețuire a spiritului, a conștiinței naționale și a limbii romane la capatul a 106 ani de colonizare, rusificare și deznaționalizare…