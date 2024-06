Scăderi semnificative în producția medie agricolă animală în județul Bacău Vacile dau mai puțin lapte, oile și caprele s-au lasat pe tanja;a iar gainile se oua mai puțin. Producția medie agricola animala in județul Bacau a inregistrat scaderi semnificative in luna martie 2024 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, conform datelor publicate de Direcția Județeana de Statistica. Lapte de vaca Producția de lapte de vaca […] Articolul Scaderi semnificative in producția medie agricola animala in județul Bacau apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS) și analizate de Ziarul Financiar, județul Bacau a inregistrat una dintre cele mai mari creșteri ale salariului mediu net din Romania in perioada februarie 2023 – februarie 2024. Salariile medii nete ale angajaților din Bacau au crescut…

- Datele provizorii pentru luna februarie 2024 dezvaluie o continuare a trendului negativ in mișcarea naturala a populației din județul Bacau, conform unui raport recent al Direcției Județene de Statistica. Natalitatea și Mortalitatea In luna februarie 2024, s-au inregistrat 322 de nașteri vii, o ușoara…

- In anul 2023, județul Bacau a cunoscut o creștere semnificativa in sectorul turismului, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistica. Hotelurile au ramas prima alegere pentru majoritatea turiștilor, cu o pondere de 57,1%, fiind urmate de pensiunile turistice urbane și agroturistice,…

- In perioada 1 ianuarie – 29 februarie 2024, industria producției de carne a inregistrat o creștere notabila, conform datelor furnizate de DJS Bacau. Producția totala de carne din sacrificari și vanzari pentru sacrificare a atins cifra de 11.914 tone, marcand o creștere de 94 de tone in comparație cu…

- Potrivit datelor furnizate de Direcția Județeana de Statistica Bacau, producția industriala in județul Bacau in luna ianuarie 2024 a inregistrat o scadere semnificativa, in comparație cu luna similara din anul precedent și cu media anului 2023. Aceasta evoluție a ridicat semne de intrebare cu privire…

- In ciuda unor provocari și incertitudini economice, sectorul construcțiilor de locuințe in județul Bacau a inregistrat o creștere semnificativa in luna ianuarie 2024, conform datelor furnizate de administrațiile locale și analizate de Direcția Județeana de Statistica Bacau. Potrivit informațiilor disponibile,…

- In ianuarie 2024, sectorul turismului din județul Bacau a intalnit provocari semnificative, reflectate in datele furnizate de Direcția Județeana de Statistica Bacau. Numarul de turiști și utilizarea structurilor de cazare au inregistrat o scadere semnificativa in comparație cu aceeași perioada din anul…

- Declinul preocupant al industriei de creștere a ovinelor și caprinelor in județul Bacau in ianuarie 2024 In ianuarie 2024, județul Bacau a inregistrat cel mai mic numar de miei și iezi din ultimii șapte ani, daca scoatem din ecuație anul pandemic 2021. Conform datelor Direcției Județene de Statistica,…