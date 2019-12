Stiri pe aceeasi tema

- Peste 685 de mii de euro au fost stransi la Festivalul Brazilor de Craciun, organizat de Salvați Copiii. 30 de brazi ganditi si decorati de designeri romani au fost scosi la licitatie. Banii vor fi folositi pentru a trimite si mai multi copii la scoala.

- Vremea 10 decembrie 2019. Meteorologii au vești bune intrucat deși e aproape mijlocul lunii decembrie, temperaturile se mențin, in general, pozitive in timpul zilei. Precipitațiile iși vor face, insa, simțita prezența in mai multe zone din țara.

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a dat de ințeles marți, intr-o conferința de presa, ca deficitul bugetar pe anul viitor va fi de 3,5%, precizand ca un document va fi publicat in zilele urmatoare, potrivit hotnews. „Veți vedea ca avem soluții pentru a avea un deficit cu 3,5% (in 2020 n.r.)…

- A fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 140 de ani, de cand se fac masuratori. Iar noiembrie nu se lasa mai prejos. In Romania, valul de aer tropical blocat in estul continentului provoaca in continuare anomalii termice. In asteptarea iernii, avem temperaturi de ... The post Vremea a doborat…

- Publicul prezent la spectacolul de la Arenele Romane a aclamat aparitia sa, printre larimi si rugaciuni, fredonand alaturi de el nemuritorul refren care a devenit un hit: „Dupa ani si ani ma voi intoarce/Dupa ani si ani sigur voi veni/ Dupa ani si ani vom fi impreuna din nou/ Primul nostru gand ne va…

- Leo Iorga avea o vointa uriasa si a aratat ca pana in ultimul moment trebuie sa crezi in tine si in sansa ta, a declarat solistul trupei Holograf, Dan Bittman. El a adaugat ca fostul solist al trupei Compact, decedat sambata, a luptat timp de sapte ani cu o boala necrutatoare. De asemenea, Bittman a…

- Romania "poate avea incredere deplina in Airbus", prezenta companiei de-a lungul anilor in tara noastra fiind dovada ca angajamentul nu este o "promisiune goala", a declarat, miercuri, Olivier Michalon, Senior Vice President pentru Europa al Airbus, potrivit Agerpres.El a participat la o receptie…