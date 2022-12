Holodomorul, foametea ucraineană din anii '30, recunoscută drept genocid de Parlamentul European Rezolutia a fost adoptata, joi, cu 507 la 12 voturi si 17 abtineri.Eurodeputatii, reuniti la Strasbourg, denunta in acest text faptul ca foamete a fost comisa ”de catre regimul sovietic cu intentia de a distruge un grup de persoane, impunandu-le in mod intentionat conditii de trai care conduceau in mod inexorabil la anihilarea lor fizica”. Intre 1931 și 1934, cel puțin 5 milioane de oameni au murit din cauza foametei pe intreg teritoriul URSS. Dintre aceștia, potrivit unui studiu demografic realizat de Kiev, cel puțin 3,9 milioane au fost ucraineni. Arhivele poliției conțin numeroase descrieri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

