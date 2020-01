Stiri pe aceeasi tema

- Holocaustul nu este o rana doar pentru greu incercatul popor evreu, este o rana pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare popor, afirma vicepremierul Raluca Turcan. "6 milioane de victime. 380.000 de victime din Romania. Peste 1 milion de copii din 26 de tari afectate. Evrei, romi, alte…

- Un intreg postal intitulat "Principesa Margareta a Romaniei, pentru prima oara pe pamant romanesc" va fi disponibil incepand de sambata in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES de Romfilatelia, la 18 ianuarie…

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu Nicolae Badea (71 de ani)! Considerat unul dintre cei mai bogati romani, fostul actionar al clubului Dinamo nu poate sa-si cumpere singur nici macar obiecte de igiena.

- Prin legea „recursului compensatoriu” au fost eliberați in total 14.402 deținuți in perioada 2017- 2018, dintre care 11.851 au fost eliberati conditionat de catre judecatori, iar restul de 2.551 au fost eliberati la termen, potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), conform…

- Meteorologii anunta cele mai scazute temperaturi din acest sezon. Se vor inregistra si minus 18 grade in depresiuni, iar ninsorile vor lua o pauza. Noaptea trecuta, Moldova, Transilvania si Maramuresul au fost sub zapezi.

- In Piața Cetații din Alba Iulia este „Cantec și suflet romanesc”, spectacolul folcloric care aduce zeci de artiști indragiți in Capitala Marii Uniri. Atat nume mari ale folclorului romanesc, cat și tineri interpreți, caștigatori ai celor mai importante festivaluri-concurs de folclor din Romania in anul…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a transmis, duminca, un mesaj, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Redam textul, publicat pe site-ul Guvernului: “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni…

- Plantațiile de Goji din Romania au devenit afaceri foarte serioase, iar astazi exista, deja, un soi romanesc. Cei care sunt tentați sa inceapa o astfel de cultura au de unde sa obțina cele mai valabile...