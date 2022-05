Hocheiștii din naționala României au cântat imnul Ținutului Secuiesc la Campionatul Mondial Jucatorii de la Miercurea Ciuc și Gheorghieni care formeaza nucleul echipei naționale de hochei au cantat imnul Ținutului Secuiesc, la ultimul meci disputat la Campionatul Mondial de la Ljubljana, scrie Prosport. Jucatorii au cantat imnul inaintea partidei cu Ungaria, pe care au pierdut-o cu scorul de 2-4. Romania a pierdut toate cele patru meciuri de la turneul final: 1-9 cu Slovenia, 1-4 cu Coreea de Sud, 4-5 cu Lituania si 2-4 cu Ungaria, retrogradand in Grupa B, al treilea esalon valoric al Campionatului Mondial. Calendarul examenului de Bacalaureat 2022 In meciul cu Ungaria, Roberto… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

