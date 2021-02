Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Olimpik Donetk, intr-un meci din etapa a XIV-a a campionatului Ucrainei, anunța news.ro. Olimpik Donetk a deschis scorul in minutul 20, prin Alvarenga. Pentru Dinamo Kiev au inscris…

- Lidera clasamentului WTA, australianca Ashleigh Barty, a decis sa se retraga din proba de dublu de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Campioana a luat decizia vineri, 12 februarie, dupa ce a suferit o intindere la coapsa. Ashleigh Barty si partenera sa, americanca Jennifer Brady,…

- Novak Djokovic (33 de ani), liderul din clasamentul ATP, a fost protagonistul unei noi ieșiri nervoase in circuitul masculin. Izbucnirea sarbului s-a petrecut in timpul meciului de dublu pe care Serbia l-a disputat la ATP Cup impotriva Germaniei. Serbia și Germania și-au disputat in aceasta dimineața…

- Un barbat din Islanda a fost primul pacient din lume care a primit un transplant dublu de brațe, la doua decenii dupa ce și-a pierdut ambele membre superioare in urma unui accident, scrie The Guardian.

- The Minister of Youth and Sports, Eduard Novak, stated in his New Year's message that he intends to make a "significant contribution to the entire world of sports" during his mandate. ''Dear colleagues, collaborators and friends, we are close to entering a new year, a time when we make reports,…

- Dublu campion olimpic, Yuzuru Hanyu a castigat, sambata, campionatul Japoniei, la revenirea in competitii dupa 10 luni de absenta din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit news.ro. Patinatorul de 26 de ani are astm si se considera o persoana cu risc ridicat in cazul infectarii cu noul coronavirus,…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Amalia Rosca, alaturi de Andreea Prisacariu, a castigat titlul in proba de dublu a turneului ITF de la Antalya (Turcia), dotat cu 15.000 de dolari. Rosca si Andreea Prisacariu s-au impus cu 3-6, 6-4, 10-6 in finala cu Cristina Dinu si ucraineanca Viktoria Dema. Pentru…

- Partida nu s a disputat la data stabilita initial din pricina cazurilor de Covid 19 de la echipa clujeana. FC Farul se afla pe locul opt, cu 20 de puncte, in timp ce U Cluj ocupa pozitia a 13 a, cu 7 puncte. Meciul e unul special pentru portarul farist Cosmin Dur Bozoanca, cel vare a evoluat si la Universitatea.…