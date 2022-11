Stiri pe aceeasi tema

- Inotatoarea Aissia Claudia Prisecariu, in varsta de 14 ani, sportiva legitimata la ACS Nada Florilor Falticeni, a doborat la Campionatul National de inot in bazin scurt (25 m) un record vechi de 21 de ani si a devenit prima inotatoare din Romania care a coborat sub un minut la 100 m spate, informeaza…

- ACSH Gheorgheni a fost invinsa de CSM Galati cu scorul de 7-5 (1-2, 4-1, 2-2), marti, pe propriul patinoar, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ACSH Gheorgheni a castigat derby-ul judetului Harghita cu SC Miercurea Ciuc, cu scorul de 5-2 (2-0, 2-1, 1-1), duminica, pe propriul patinoar, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Echipele de hochei CSM Galati si ACSHC Fenestela 68 au obtinut victorii clare, sambata, in meciuri din Campionatul National de hochei pe gheata, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Vicecampioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa sambata, in deplasare, de detinatoarea Ligii Campionilor, Vipers Kristiansand, scor 35-29 (15-15), in etapa a VI-a din grupa A a Ligii Campionilor. Este primul esec in grupa pentru CSM Bucuresti. Neagu a marcat 10 goluri si…

- Corona Brasov a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 2-0 (0-0, 1-0, 1-0), joi, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- ACSH Gheorgheni si Corona Brasov au obtinut victorii in deplasare, duminica, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce SC Miercurea Ciuc a pierdut din nou. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Sport Club Miercurea Ciuc a cucerit Cupa Romaniei la hochei pe gheata, editia 2021-2022, sambata, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 5-0 (1-0, 3-0, 1-0), in finala desfasurata pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…