Corona Brasov a invins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 3-2 (1-1, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare, duminica, in deplasare, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga, anunța Agerpres.

ACSH Gheorgheni a invins-o pe SC Miercurea Ciuc cu scorul de 4-2 (2-1, 1-1, 1-0), vineri, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga, anunța Agerpres.

ACSH Gheorgheni a castigat derby-ul judetului Harghita cu SC Miercurea Ciuc, cu scorul de 5-2 (2-0, 2-1, 1-1), duminica, pe propriul patinoar, intr-un meci care a contat atat pentru Campionatul National de hochei pe gheata, cat si pentru Erste Liga, informeaza Agerpres.

Echipele de hochei CSM Galati si ACSHC Fenestela 68 au obtinut victorii clare, sambata, in meciuri din Campionatul National de hochei pe gheata, anunța Agerpres.

Echipa italiana Napoli a invins sambata, in deplasare, formatia Atalanta, scor 2-1, in etapa a 13-a din Serie A.Milan a castigat in fata echipei Spezia, scor 2-1 pe teren propriu,anunța news.ro.

ACSH Gheorgheni a castigat in deplasare in Erste Liga la hochei pe gheata, marti seara, in timp ce Sport Club Miercurea Ciuc si Corona Brasov au pierdut, dar au obtinut fiecare cate un punct anunța Agerpres.

ACSH Gheorgheni a reusit a patra sa victorie consecutiva in Erste Liga la hochei pe gheata, toate in deplasare, 10-1 (4-0, 4-1, 2-0) cu Fehervar Hoki Akademia (FEHA19).

ACSH Gheorgheni si Corona Brasov au obtinut victorii in deplasare, duminica, in Erste Liga la hochei pe gheata, in timp ce SC Miercurea Ciuc a pierdut din nou.