- Seria sferturilor de finala ale Ligii Erste dintre Corona Wolves Brașov și ACSH Gheorgheni a continuat cu doua meciuri pe patinoarul din Gheorgheni. Daca vineri echipa noastra a cedat cu scorul de 2-5, aseara, „lupii” s-au impus cu scorul de 4-1, egaland seria la 2-2. Vineri, 28 februarie: ACSH Gheorgheni…

- Intr-o confruntare susținuta, aseara, in Erste Liga la hochei pe gheața, DEAC a invins, in Ungaria, pe Corona Wolves Brașov, cu 5-4, pe reprize 1-1, 3-2, 1-1, pe Corona Wolves Brașov. Reușitele formației brașovene au aparținut jucatorilor Carlson (11’47”, 52’29”), Zagidullin (31’33”) și Mihaly E (38’07”).…

- Aseara a fost programata etapa a 4-a din main round-ul Erste Liga la hochei pe gheața. Corona Wolves Brașov a fost invinsa, in Ungaria, in prelungiri, de principala favorita la caștigarea competiției, Ferencvaros Budapesta. Gazdele au caștigat cu 3-2, pe reprize 1-1, 1-0, 0-1 și 1-0 la penalty-uri.…

- Echipa de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov a caștigat confruntarea susținuta in deplasare, aseara, in prima runda din master round a Erste Liga. Brașovenii au invins chiar liderul din sezonul regulat, pe Sport Club Miercurea Ciuc, scor 3-1, pe reprize 1-0, 1-0, 1-1. Biro G (6’14”), Peter B (27’59”)…

- SC Miercurea Ciuc a invins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 5-1 (0-0, 1-1, 4-0), vineri, in deplasare, intr-un derby al judetului Harghita, disputat in Campionatul National de hochei pe gheata si Erste Liga. Formatia gazda a deschis scorul prin Attila Goga, dupa care Sport Club a punctat…

- Echipa de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov s-a deplasat, aseara, la Miercurea Ciuc, pentru un meci care a contat atat in Liga Erste, cat și in campionatul național al Romaniei. SC Miercurea Ciuc s-a impus cu scorul de 6-4 (3-1, 1-1, 2-2). Golurile echipei noastre au fost marcate de catre Daniel…

- Echipa Corona Brașov Wolves incheie sezonul, abia pe locul trei in Cupa Romaniei la hochei, competitie care s-a desfasurat zilele trecute la Patinoarul Olimpic din Brasov. Corona Brașov a obținut abia „bronzul” in Cupa Romaniei la hochei, dupa ce a pierdut meciul decisiv pentru accederea in finala,…

- SC Miercurea Ciuc a castigat editia 2019-2020 a Cupei Romaniei la hochei pe gheata, duminica, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, prin victoria obtinuta dupa prelungiri, cu scorul de 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0), in fata echipei ACSH Gheorgheni, in finala competitiei. Evan Brophey (04:32) a deschis scorul…