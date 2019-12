Stiri pe aceeasi tema

- SC Miercurea Ciuc a intrecut echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 3-1 (1-0, 1-0, 1-1), joi, in deplasare, intr-o partida din competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga. Szilard Rokaly, Andrei Taratuhin si Denis Kulias au marcat golurile ciucanilor, iar pentru DEAC a punctat…

- SC Miercurea Ciuc a reusit a noua sa victorie consecutiva in Erste Liga la hochei pe gheata, 3-1 (0-1, 1-0, 2-0) cu Dunaujvarosi Acelbikak, sambata, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc. Tihamer Becze, Alpar Sallo si Joshua Shalla au marcat golurile harghitenilor, dupa ce…

- Corona Brasov si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, vineri, in meciurile jucate in Erste Liga la hochei pe gheata. Corona Brasov a dispus in deplasare de Hokiklub Budapesta cu 5-1 (1-1, 0-0, 4-0), prin golurile marcate de Cody Fowlie, Logan Stephenson, Balazs Peter si Jean-Francois Plante…

- Corona Brasov a invins-o pe Hokiklub Budapesta cu scorul de 6-3 (2-0, 0-2, 4-1), sambata, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Nelson Armstrong (doua), Balazs Peter, Pavlo Borisenko, Daniel Tranca si Cody Fowlie au marcat golurile campioanei…

- UTE a intrecut-o pe Corona Brasov cu scorul de 5-4 (2-1, 2-2, 0-1, 1-0), dupa prelungiri, joi seara, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Gergo Biro, Daniel Tranca, Cody Fowlie si Balazs Peter au inscris pentru Corona, iar golurile echipei maghiare au fost reusite…

- Corona Brasov si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, sambata, in meciurile disputate in competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga. Corona Brasov a castigat clar in fata formatiei Dunaujvarosi Acelbikak cu 9-2 (3-0, 5-1, 1-1), golurile fiind marcate de Nelson Armstrong (doua),…

- ACSH Gheorgheni a fost invinsa in deplasare de echipa maghiara DEAC Debrecen cu scorul de 3-2 (1-1, 1-0, 1-1), luni seara, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Imants Lescovs si Albert Zaghidulin au marcat golurile harghitenilor, iar pentru gazde au inscris Roland Vokla, Martin…

- CSM Corona Brasov a surclasat-o pe Sportul Studentesc cu scorul de 17-2 (5-0, 5-0, 7-2), miercuri, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. In primul meci din acest sezon, pentru campioni au marcat Matyas Biro, Balazs Szabolcs Peter,…