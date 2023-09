H&M intenţionează să vândă haine şi accesorii la mâna a doua la magazinul său emblematic din Londra Pe masura ce Uniunea Europeana planuieste o noua reglementare pentru a restrange deseurile textile in bloc, H&M a spus ca este ”parte a problemei” si ca modul in care este produsa si consumata moda trebuie sa se schimbe. Colectia de imbracaminte pentru femei ”PRE-LOVED”, de la magazinul H&M Regent Street, va include articole de imbracaminte de la mai multe alte marci si designeri, precum si marci ale grupului H&M, care includ Arket, Cos, Monki si Weekday. Va fi al doilea magazin H&M care va oferi haine second-hand, dupa cel din Barcelona, care s-a deschis la inceputul acestui an. H&M are si o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

