Hitul “Lemonade”, de la Internet Money, ocupa primul loc in cele doua topuri Spotify, simultan

Stiri pe aceeasi tema

- Internet Money este deja un proiect celebru la nivel international, dar mai ales acum, odata cu aparitia melodiei „Lemonade”, care a ajuns pe primul loc in topuri, in foarte scurt timp. In Romania, piesa este, concomitent, pe primul loc in cele doua topuri Spotify – Viral 50 si Romania Top 50. In topul…

- ​​Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a statuat într-o decizie adoptata marti principiul egalitatii de tratament si de acces pentru continutul online, principiu cunoscut ca „neutralitatea internetului”, semnaleaza AFP și Euractiv citate de Agerpres. Instanta a considerat…

- De la instalarea Guvernului Orban traim cu toții ca-n povești in Romania educata! Noi, romanii de rand, ne ducem zilele cu ingrijorare, nesiguranța și opreliști, in timp ce ei, guvernanții, sunt ocupați cu licitațiile și petrecerile, nu mai au timp pentru oameni. Pentru ei, liberalii, sunt doua Romanii.…

- Grupul spaniol Inditex a anuntat debutul pe piața online a unei noi marci care are in portofoliu produse cu preț redus. Proprietarul unor marci cunoscute in Romania, precum Zara, Pull&Bear, Bershka sau Stradivarius, compania spaniola Inditex, a inceput de astazi vanzarile online ale marcii sale de produse…

- Cu 243 de play-uri la radiourile din Romania, piesa Slabiciuni – DJ Project feat. Andia este pe primul loc in topul radio Media Forest, fiind astfel cea mai ascultata melodie din ultima saptamana. La scurt timp de la lansare, piesa a avut rezultate foarte bune și pe platformele digitale, iar pe YouTube…

- Albumul „Folklore” al lui Taylor Swift, al optulea al cantaretei, a fost vandut in peste 1,3 milioane de unitati, la nivel global, in primele 24 de ore de la lansare, potrivit Republic Records, citeaza Variety, potrivit news.ro.„Folklore” a stabilit un record privind activitatea de streaming…

- In cadrul campaniei, Bolt ofera curse gratuite tuturor celor care demonstreaza printr-o fotografie pe Instagram, ca poarta masca atat in spațiile inchise, așa cum recomanda Ministerul Sanatații, cat și in cele deschise. „Purtarea maștilor de protecție, care a devenit in multe țari obligatorie, este…

- Comisia Europeana va deschide doua investigații antitrust vizând practicile Apple Store și Apple Pay, anunța The Verge.Prima investigație va verifica daca Apple a încalcat regulile europene privind concurența ca urmare a unor reclamații din partea Spotify și Rakuten privind comisionul…