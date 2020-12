Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul a sosit „in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din Roma, mai precizeaza ministerul italian, adaugand ca acestia si contactii lor sunt in izolare.Guvernul italian a decis duminica suspendarea legaturilor aeriene cu Regatul Unit al Marii Britanii…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), a publicat un raport in aceasta saptamana cu privire la evoluția epidemiei de COVID-19, ținand cont de valorile care se inregistreaza acum și de restricțiile in vigoare in prezent in Romania.

- Organizația Mondiala a Sanatații, Comisia Europeana și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) recomanda, la unison, testarea cat mai larga pentru Covid, mai ales atunci cand transmiterea este comunitara, așa cum este situația in prezent in Romania. Aceste foruri precizeaza, in documentele…

- Din 21 octombrie, brașovenii iși vor putea face cumparaturile zilnice in noul hipermarket Carrefour din AFI Brașov, al 40-lea din rețeaua naționala și al 2-lea din oraș. Noul magazin a primit Certificarea internaționala de Conformitate - SAFE Asset Group, care atesta rigurozitatea și corectitudinea…

- Carrefour Romania a primit Certificarea internaționala de Conformitate – SAFE Asset Group care atesta rigurozitatea și corectitudinea masurilor anti-Coronavirus implementate de companie și le recunoaște ca fiind in conformitate cu recomandarile actuale comunicate de Organizația Mondiala a Sanatații,…

- Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor isi exprima ingrijorarea fata de evolutia epidemiei de COVID-19 din Romania si alte sase state membre UE, in care rata de cazuri severe si mortalitatea sunt foarte ridicate. Prof.dr. Alexandru Rafila atrage atentia ca este important sa ne pastram in…

- Romania a inregistrat saptamana trecuta un record de 1.713 cazuri noi in 24 de ore. E cea mai mare cifra de la inceputul pandemiei, in contextul in care numarul testarilor a ramas constant in ultimele doua luni, potrivit g4media.ro. Conform Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC),…