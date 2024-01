Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de o echipa de cercetatori din Lyon, publicat recent, estimeaza ca aproape 17.000 de decese pot fi puse pe seama tratamentului cu hidroxiclorochina contra Covid-19. Hidroxiclorochina era tratamentul susținut de celebrul profesor Didier Raoult din Franța, in perioada primului val…

- Romania s-a calificat la Campionatul European din anul 2024, care se va desfașura in Germania. Romania va fi in urna a doua la tragerea la sorți care va avea loc la Hamburg, iar STIRIPESURSE.RO va va ține la curent cu tragerea la sorți in format LIVETEXT. UPDATE 2 decembrie, ora 19.45: Romania…

- Nationala Romaniei a fost confirmata in urna a doua valorica pentru tragerea la sorti a grupelor Euro 2024, dupa ce a castigat Grupa I a preliminariilor.Tricolorii au invins Elvetia cu 1-0 la Bucuresti, marti seara, terminand neinvinsi campania de calificare. Celelalte echipe din urna a doua, si pe…

- Azi continua preliminariile EURO 2024. Se vor juca 7 meciuri, primul urmand sa inceapa la 16:00: Armenia – Țara Galilor. Toate duelurile vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Albania, Austria, Belgia, Danemarca, Anglia, Franța, Germania (țara gazda), Ungaria, Portugalia, Scoția, Slovacia, Spania și Turcia sunt…

- Furtuna Ciaran a lovit cu putere vestul Europei. Cel puțin 11 oameni au murit. A provocat pagube și perturbari semnificative in transporturi, s-au inchis porturi și zboruri au fost anulate. Rafalele violente, care au doborat copaci, au fost cauza majoritații deceselor. Victimele sunt din Belgia, Spania,…

- Campionatul European de fotbal din 2024 se apropie cu pași repezi. Am inceput sa cunoaștem deja primele echipe calificate, iar in noiembrie lista va fi completata cu noi nume. Cele mai bune 24 de echipe din Europa vor lupta intre 14 iunie și 14 iulie 2024, in Germania, pentru glorie, dar și pentru banii…

- Alerte cu bomba au fost in Italia, Franța, Spania și Belgia, iar la Berlin o sinagoga a fost atacata cu cocktailuri Molotov. Și Marea Britanie se teme ca situația din Orientul Mijlociu va alimenta radicalizarea comunitaților musulmane din Regat.