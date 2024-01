Știri Constanta: Incendiu la o locuinta in Eforie Sud!

Un incendiu a avut loc in cursul noptii in Eforie Sud, judetul Constanta. A fost vorba despre un incendiu la o locuinta in Eforie Sud, strada Ingusta, nr. 1, trasmit reprezentantii ISU Dobrogea. La eveniment a intervenit Statia Tuzla cu 2 ASAS si 1 SMURD. Incendiul a fost lichidat fara probleme,… [citeste mai departe]