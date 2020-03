"Sprijinirea spitalelor romanesti tocmai a devenit prioritatea numarul unu in politica de sponsorizari a Hidroelectrica. Vedem cu totii in aceste momente nevoile stringente ale sistemului medical national, ale celor aflati in prima linie a luptei cu pandemia. Suntem alaturi de medici in efortul exceptional pe care il fac pentru a-i vindeca pe cei bolnavi si a-i proteja pe cei vulnerabili.

Am auzit chemarea in ajutor si raspundem: stim ca e mare nevoie de echipamente de prima urgenta, echipamente de protectie, materiale de curatare, echipamente sanitare, dezinfectanti si alte obiecte…