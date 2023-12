Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul judiciar Euro Insol anunța ca, la data de 08.12.2023, s-a semnat Contractul Cadru de Vanzare a afacerii UCM Reșița S.A catre Hidroelectrica S.A., potrivit unui comunicat de presa. Procedura de vanzare cuprinde toate activele, know how-ul, contractele in derulare, brevetele și licențele…

- Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a semnat miercuri, 29 noiembrie 2023, un act aditional prin care se prelungeste cu un an acordul cadru cu Hidroserv, subsidiara dedicata lucrarilor de mentenanta si dezvoltare, potrivit news.ro.„Hidroelectrica a semnat astazi…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat luni ca dosarul privind achizitia de vaccinuri este "cel mai mare malpraxis judiciar" pe care l-a vazut de cand a intrat in politica, informeaza Agerpres.El a mentionat ca dosarul reprezinta "un atac politic" la Opozitie si a precizat ca Vlad Voiculescu…

- Vanzarea unei proprietați poate fi un proces complex și stresant, dar cu planificare și strategie adecvata, puteți sa va asigurați ca tranzacția se desfașoara cat mai rapid și eficient posibil. Indiferent daca doriți sa vindeți o locuința, un apartament sau o proprietate comerciala, exista cateva pași…

- Producatorul de energie Hidroelectrica anunta ca a luat act de faptul ca filiala sa Hidroserv a reusit achitarea integrala a creantelor inscrise la masa credala a societatii, fara a preciza la ce suma se ridica aceste datorii. ”La data de 23.10.2023, Hidroelectrica a luat act de faptul ca Hidroserv…

- Administratorul judiciar al Ideea Contrast SRL organizeaza o noua vanzare prin licitatie publica pentru o pensiune situata in localitatea Sinoie, str. Oierilor nr.4 4bis, judetul Constanta n.r. Grindul Lupilor Terenul are o suprafata de 6.360 mp iar pretul de pornire a fost redus la 378.650,40 euro…