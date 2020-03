Hidrocentralele din Defileul Jiului, la un pas să fie îngropate definitiv Investiția in cele doua hidrocentrale cu aducțiune subterana, din Defileul Jiului, ar putea fi inchisa definitiv la jumatatea saptamanii viitoare. Subiectul va fi supus discuțiilor in cadrul ședinței Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Hidroelectrica. Intalnirea este programata pe 12 martie, adica peste mai puțin de o saptamana. „Aprobarea abandonarii lucrarilor realizate pentru obiectivul de investitii ‘Amenajarea hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Valea Sadului-Vadeni’, cu toate costurile si implicatiile rezultate din documentatia de abandon care se va elabora in acest sens… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

