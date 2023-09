Stiri pe aceeasi tema

- La opt zile de la dezastrul ce a avut loc la Crevedia, apar noi informații cu privire la urmarile exploziilor de la stația GPL din localitatea dambovițeana. Oficialul aflat in fruntea Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a ieșit, duminica, in fața…

- Raed Arafat a susținut in cursul zilei de duminica, 3 septembrie, o declarație de presa in care a vorbit despre cauza exploziilor de la Crevedia. Acesta a prezentat raportul preliminar al intervenției pompierilor la tragedia produsa in 26 august la depozitul GPL care funcționa ilegal. Ce a avut de spus,…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat duminica, intr-o conferința de presa, ca Planul Roșu de Intervenție la Crevedia a fost activat la 19.39, la aproape o ora dupa primul apel la 112, care a avut loc la ora 18.48. Prima masura a reprezentat evacuarea caselor din jur,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat un raport privind intervenția echipelor de salvare dupa epxlozia de la Crevedia de saptamana trecuta. El a susținut ca actiunea pompierilor a avut la baza „o abordare defensiva”, al carei scop a fost acela de a raci cisternele…

- Șef al Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) și secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Raed Arafat a vorbit despre posibila cauza a exploziei de la Crevedia. Nu mai puțin de 58 de victime au fost inregistrate, in urma evenimentelor de la locul amintit. Ce se știe pana acum.…

- Evenimentele din 26 august, pe langa victimele rezultate din cauza deflagrațiilor, a mai scos la iveala un alt aspect, și anume cat de sigur este echipamentul pompierilor din Romania, in contextul celor intamplate cu pompierii care au intervenit la Crevedia. In acest caz, Raed Arafat a vorbit despre…

- Amenințarile cu bomba au fost trimise prin email, in cursul acestei dimineți, catre de mai multe unitați sanitare din Capitala, au declarat pentru Libertatea reprezentanți ai Serviciului Roman de Informații.„Au fost mai multe spitale. Din analiza noastra, (amenințarile - n.r.) sunt considerate false”,…

- Comisia Federala pentru Comert a Statelor Unite a deschis o investigatie care vizeaza ChatGPT, chatbot-ul dezvoltat de OpenAI si cel care a dat startul avalansei de investitii si produse de inteligenta artificiala, relateaza News.ro.