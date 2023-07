Stiri pe aceeasi tema

- FC Hermannstadt l-a vandut pe fundașul Raul Opruț (25 de ani) belgienilor de la Kortrijk cu 400.000 de euro, asigurandu-și 20 la suta dintr-un viitor transfer și bonsuri de performanța ce pot duce suma totala la 700.000 de euro. In 2019 il achiziționasera gratis, de la Genoa. Opruț va semna pe 3 ani…

- Hermannstadt s-ar putea desparți in urmatoarele zile de doi dintre titulari. Kortrijk a revenit pentru Raul Opruț, iar Baba Alhassan are varianta FC Astana. Doi dintre oamenii de baza ai sibienilor, Raul Opruț și Baba Alhassan, iși pregatesc bagajele. Amandoi sunt pe punctul de a se transfera "afara".…

- Valerica Gaman (34 de ani), fostul fundaș al Universitații Craiova, va continua in Liga 1, la scurt timp dupa desparțirea oficiala de formația olteana. Gaman a fost prezentat oficial la FC Hermannstadt. Sibienii au anunțat ca stoperul cu 14 meciuri și un gol la naționala Romaniei a semnat un contract…

- Hermannstadt și-a schimbat planurile și i-a prelungit contractul lui Marius Antoche, cu un an. Dar Valentin Buhacianu, Matko Babic și Cornel Ene au fost puși pe liber. FC Hermannstadt a demarat luni pregatirile pentru sezonul 2023/2024. Iar pana la plecarea in cantonamentul de la Bolu, Turcia, programata…

- Mijlocasul Cristian Negut a semnat joi un contract pe doi ani cu echipa de prima liga FC Hermannstadt.Sibienii au anuntat transferul pe pagina de Facebook a clubului: „Cristi este cotat la suma de 550.000 de euro pe site-urile de specialitate si ni se alatura din postura de fotbalist liber de contract.…

- Mijlocasul Cristian Negut a semnat joi un contract pe doi ani cu echipa de prima liga FC Hermannstadt. Sibienii au anuntat transferul pe pagina de Facebook a clubului: „Cristi este cotat la suma de 550.000 de euro pe site-urile de specialitate si ni se alatura din postura de fotbalist liber de contract.…

- Ca in orice sport, sunt momente bune și sunt momente mai puțin bune. Sunt momente superbe, care-ți fac inima sa tremure de emoție exultanta, și... The post FC Hermannstadt și suporterii ei și-au gasit loc in inima aradenilor. Ce a postat clubul sibian pe facebook appeared first on Special Arad · ultimele…

- Mircea Rednic deborda de bucurie dupa victoria echipei sale, UTA, in meciul cu Hermannstadt. Un debut perfect pentru „Puriu” in fața suporterilor aradeni, suporteri care... The post Rednic a facut show la conferința de dupa meci: „Acum strang și ei din buci” appeared first on Special Arad · ultimele…