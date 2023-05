Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care sufera de depresie ar urma sa beneficieze de tratament gratuit și de acces mai facil la medicamente datorita unei intervenții a Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS).

- Ziua Pamantului 2023: Romanii genereaza 100.000 de tone de deseuri electronice pe an. Doar 35% sunt reciclate Ziua Pamantului 2023: Romanii genereaza 100.000 de tone de deseuri electronice pe an. Doar 35% sunt reciclate Problema e ca in Romania rata de colectare ajunge la 35%, in cele mai optimiste…

- Romanii genereaza anual peste 100.000 de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), ceea ce face din țara noastra unul dintre cele mai poluate state europene, chiar daca exista țari care produc cantitați mult mai importante de deșeuri, arata un comunicat de presa al Asociației ENVIRON,”…

- Boala Parkinson afecteaza 1,2 milioane de europeni și 6,2 milioane de persoane la nivel mondial, iar umarul pacienților se va dubla pana in 2030. Oficial, in Romania sunt diagnosticate 72.000 de pacienți cu aceasta afecțiune neurologica progresiva.

- Cutremurele din Turcia, dar și cele din Romania din ultima perioada i-au ingrijorat pe romani. Unii s-au grabit sa-și asigue locuințele, iar cei care urmeaza sa cumpere un apartament cer asigurari legate de rezistența cladirilor in care se afla.Și cei care nu au planuri sa se mute au devenit…

- Irina Loghin, „regina muzicii populare” a implinit 84 de ani și nu putea lipsi Fuego de pe lista prietenilor care au felicitat-o. Artistul a marcat ziua de naștere a Irinei Loghin cu cateva randuri din suflet pentru cea care, spune el la randul sau, i-a devenit ca o a doua mama. „Azi celebram ziua de…

Ordin privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sanatații nr. 443/2022 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile in Romania, care pot fi utilizate/comercializate de catre detinatorii de autorizatie de punere pe piata

- Un proiect de lege care privește permisiunea romanilor cu animalele de companie in mijloacele de transport public sau cand intra intr-o instituție publica a fost depus in Parlament. Inițiatorii susțin ca acest proiect ar face ca cetațenii sa aiba o imagine mai buna despre conducerea statului. Prima…