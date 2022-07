Henry Kissinger recomanda Ucrainei si Occidentului sa nu cedeze Rusiei niciun fel de teritoriu ucrainean ocupat in cadrul unor viitoare negocieri de pace destinate sa puna capat conflictului declansat de Moscova. Asta e o rasturnare de situatie, avand in vedere ca, in mai, Kissinger a indemnat Occidentul sa nu mai incerce sa provoace o infrangere […] The post Henry Kissinger a trasat Ucrainei planul de razboi cu Rusia. Rasturnare de situatie first appeared on Ziarul National .