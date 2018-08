Help Autism: Proiect pentru sprijinirea copiilor cu autism Asociatia Help Autism a demarat proiectul "Cresterea implicarii ONG-urilor si partenerilor sociali in promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA", prin care va fi formata o retea nationala de 40 de organizatii neguvernamentale si institutii publice, in scopul gasirii de solutii alternative pentru copiii diagnosticati cu tulburare de spectru autist. Potrivit unui comunicat al asociatiei transmis marti AGERPRES, la nivel mondial, unu din 68 de copii este diagnosticat cu tulburare de spectru autist, iar studiile efectuate arata ca Romania se incadreaza in aceasta statistica ingrijoratoare.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- C4C – Communication for Community, anunța desfașurarea proiectului „Acces la educație incluziva de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080, destinat imbunatațirii politicilor publice privind accesul la educație și calitatea serviciilor educaționale oferite…

- politici publice alternative pentru copiii cu deficiențe auditive și vizuale C4C - Communication for Community, anunța desfașurarea proiectului „Acces la educație incluziva de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”, cod SMIS 112080, destinat imbunatațirii politicilor…

- Peste 60 de copii și tineri talentați s-au inscris in programul de burse intitulat „Bursa Dr Bock Industries” și lansat de compania RGT Romania. Programul se afla la a treia ediție și este implementat in parteneriat cu Asociația „Bobita”din Targu Secuiesc. Inscrierile au fost lansate in cursul lunii…

- “Ce este Constitutia? Joaca-te si vei afla!” este o carte care ajuta copiii sa dobandeasca noțiuni despre drepturi și obligații, dar și despre rolul și puterile statului. Prin jocuri și ilustrații, copiii afla ca fiecare cetațean are dreptul la viața, la educație, la munca și la libera circulație, la…

- Screeningul efectuat de medicul de familie la copiii intre 0 si 3 ani pentru depistarea precoce a tulburarii de spectru autist (TSA) este obligatoriu, prevede un proiect de lege depus la Senat de deputatul Pro Romania Gabriela Podașca, relateaza Agerpres.

- Deputatul neafiliat, Gabriela Podașca, a depus in Parlament un set de propuneri care vizeaza imbunatațirea legislației in domeniul protecției, sprijinirii și integrarii persoanelor cu tulburari de spectru autist și cu tulburari de sanatate mintala asociate. 1 din 100 de persoane la nivel mondial…

- A avut ea insași o viața grea. A trait in saracie și apoi intr-o casa de copii. A simțit pe pielea și in sufletul ei ce inseamna suferința. Dar a avut ambiție și incredere in Dumnezeu. Iar acum ajuta ea copiii saraci, neglijați, abandonați sau abuzați din București și Ilfov. In mai bine de 20 de ani,…

- Romania anului 2018. O singura țara, in care insa, se intersecteaza doua lumi paralele. Una in care firescul e ca orice copil sa mearga la școala, pentru a primi un minim de educație, iar alta in care școala reprezinta un privilegiu greu, uneori aproape imposibil, de obținut. Sunt copii de aceeași varsta,…