Stiri pe aceeasi tema

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, da asigura ca Serviciul nu e implicat in niciun fel de jocuri de putere, de "mentinere a institutiei in afara dezbaterilor politice si de determinare in efortul conjugat de a prezerva securitatea nationala", anunta Serviciul Roman de Informatii (SRI).

- Serviciul Roman de Informații a publicat, luni, protocolul de cooperare cu Parchetul General și Inalta Curte de Casație și Justiție. Procedura de declasificare a protocolului, lansata la finalul lunii mai de directorul SRI, Eduard Hellvig, s-a incheiat, luni, cu publicarea documentului. Potrivit SRI,…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat miercuri ca avut "cateva sincope" in relatia cu Serviciul Roman de Informatii, insa lucrurile au devenit "mult mai bune" dupa schimbarea conducerii Serviciului.Daniel Horodniceanu a organizat o conferinta de presa in care a oferit explicatii…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informatii (SRI), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), semnat in anul 2009, anunta Serviciul.

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, a demarat procedura de desecretizare a protocolului de cooperare dintre Serviciul Roman de Informații, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și Inalta Curte de Casație și Justiție, semnat in anul 2009. Serviciul Roman de Informații a trimis, in cursul…

- Numirea lui Eduard Hellvig la carma SRI a adus o schimbare interesanta in sistem. Aproape intreaga garnitura de generali a fost inlocuita cu nume noi, iar purtatorul de cuvant al serviciului a fost adus, pentru prima data, din zona mass-media. Actualul director al SRI a repetat de mai multe ori ca…

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale.Citește și: DNA da lovitura in dosarul care vizeaza firma unui apropiat…

- Protocolul dintre SRI si Parchetul General va fi publicat vineri, a anuntat, joi seara, Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI. Protocolul urmeaza sa fie publicat pe site-ul Serviciului Roman de Informatii. “Maine (vineri – n.r.) va fi publicat protocolul din 2009, dintre Parchetul General si…