- In a șasea ediție Hello Chef, Roxana Blenche și Damian Draghici au avut-o ca invitata speciala pe nimeni alta decat Andreea Antonescu, alaturi de care au pregatit tuslama și chec cu malai. Hai sa descoperi de ce ingrediente ai nevoie ca sa le prepari și tu la tine acasa!

- In episodul 4 din emisiunea Hello Chef sezonul 6, Roxana Blenche și Damian Draghici au gatit alaturi de Luis Gabriel o delicioasa rețeta de mici (mititei). Descopera care este secretul pentru a da un plus de savoare acestui preparat.

- Roxana Blenche vine in ajutorul gospodinelor cu o noua rețeta delicioasa. De aceasta data, fosta concurenta iși ampratașește secretele rețetei de zacusca de fasole la ceaun, una dintre cele mai cautate in aceasta perioada de toatye gospodinele din țara. Acest preparat va fi pe placul intregii familii.

- Hello Chef s-a intors cu un nou sezon, iar in a doua ediție, Roxana Blenche și Damian Draghici l-au avut ca invitat special pe Mario Fresh, alaturi de care au pregatit mancare de pere cu carne și clatite brașovene. Hai sa descoperi de ce ingrediente ai nevoie ca sa le prepari și tu la tine acasa!

- Hello Chef s-a intors cu un nou sezon, iar in prima ediție, Roxana Blenche a avut-o ca partenera pe nimeni alta decat Sofia Vicoveanca, care i-a ajutat in bucutarie pe ea și pe asistentul ei, Damian Draghici.

- Carmen Bruma a incheiat colaborarea cu Antena 1 pentru show-ul culinar „Hello Chef”, unde a fost inlocuita cu Damian Draghici. In schimb, ea continua sa apara la „MediCool”, emisiune care a revenit cu sezonul 5, pe 26 august, la același post de televiziune. Pana vara aceasta, Carmen Bruma lucra la doua…

- Hello Chef sezonul 6 revine la Antena 1 din 2 septembrie. Damian Draghici i se alatura Roxanei Blenche, intr-un sezon dedicat traditiilor romanesti. Cei doi au facut primele declarații.De la zama de șalate din maramureș, la storceagul dobrogean și la varzari moldovenești, noul sezon va explora toate…

