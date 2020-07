Heirupism: Pe cine a trimis Tătaru să verifice spitalul Conducerea Spitalului Judetean Galati si autoritatile judetene fac acuzatii grave la adresa echipelor de control trimise de ministrul Sanatatii. Galatenii sustin ca cel mai mare spital din zona a fost verificat de un veterinar care fuma in birou, fara a respecta normele de protectie. Autoritatile galatene au fost surprinse cand au aflat ca echipa de control trimisa de ministrul Nelu Tataru era condusa de un medic veterinar si avea in componenta un jurist si un medic radiolog. „Au fost doua echipe de control trimise de Ministerul Sanatatii, una de epidemiologi, iar cealalta echipa, de la Corpul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

