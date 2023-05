Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Jacob a avut o apariție ravisanta pe covorul roșu de la Cannes 2023. Regizoarea a purtat o rochie spectaculoasa semnata de un designer roman, care a costat aproape 9.000 lei.Regizoarea Cristina Jacob, prezenta zilele acestea pe Croazeta pentru a discuta distribuția internaționala a filmului…

- Dupa experiența Survivor Romania, anul 2023 va aduce un alt eveniment important in viața cantareței. Fosta Faimoasa a oferit un interviu in exclusivitate jurnaliștilor redacției Playtech Știri – Ego.ro, dezvaluindu-ne cateva detalii importante din culisele pregatirilor pentru nunta. Am aflat cați bani…

- Dupa ce, in urma cu doua zile s-a afișat alaturi de un alt barbat intr-un club din Capitala, vedeta confirma ca are un nou iubit. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Dinu Maxer a recunoscut ca este indragostita de Robert, dar nu vrea sa dezvaluie prea multe.

- Fiica Brigittei Pastrama a fost admisa la doua școli de prestigiu din Dubai. Vedeta este foarte mandra de Sara, motiv pentru care a facut o postare emoționanta pe rețelele personale de socializare. Pe Instagram, soția lui Florin Pastrama le-a marturisit fanilor ei bucuria pe care o simte in aceste momente.…

- Oana Roman a criticat ultima apariție a lui Carmen Iohannis pe care a avut-o in vizita din Abu Dhabi. Fiica lui Petre Roman spune ca prima doamna a Romaniei nu a avut parul coafat. Președintele Romaniei Klaus Iohannis, alaturi de soția sa, Carmen Iohannis, a mers intr-o vizita oficiala in Abu Dhabi,…

- Carmen Negoița a anunțat pe 7 martie, printr-o postare pe rețelele de socializare ca Ingrid, fiica ei și a omului de afaceri Ionuț Negoița, a implinit 22 de ani. Vedeta a avut un mesaj special pentru fata sa. Carmen Negoița și-a declarat iubirea pentru Ingrid in mediul online și a și postat cateva fotografii…