Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit, vineri seara, pentru singerea unui incendiu de vegetatie uscata intre localitatile Sarinasuf si Plopu din comuna Murighiol. In judetul Tulcea, circa 15 hectare de vegetatie uscata au fost afectate de un incendiu izbucnit intre satele Sarinasuf si Plopu, din comuna Murighiol.…

- Seara trecuta, in jurul orei 18:45, pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata produs intre localitatile Sarinasuf si Plopu, in judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea, catre locul indicat s au deplasat de urgenta 9 subofiteri ce incadreaza…

- Circa 15 hectare de vegetatie uscata au fost afectate, vineri seara, de un incendiu aparut intre satele Sarinasuf si Plopu din comuna Murighiol, cauza probabila a evenimentului fiind focul deschis in spatii deschise, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.Pentru stingerea…

- La nivel național, in ultima perioada, s-a inregistrat o creștere a numarului incendiilor de vegetație uscata produse ca urmare a utilizarii focului deschis pentru igienizarea terenurilor de vegetația uscata, fara respectarea masurilor obligatorii de aparare impotriva incendiilor. Astfel, pompierii…

- Un puternic incendiu se manifesta, duminica seara, in apropierea localitatii tulcene Satu Nou, iar pana in prezent au ars aproximativ 30 de hectare de vegetatie uscata si stuf. Pompierii sustin ca din cauza vantului focul continua sa se propage si poate pune in pericol grajduri si anexe ale unei…

- Pompierii tulceni intervin marți seara pentru stingerea unui incendiu in Delta Dunarii, in apropiere de satul Murighiol. Flacarile au cuprins o suprafața de aproximativ 20 de hectare, iar misiunea salvatorilor se desfașoara cu dificultate.

- Un incendiu violent a izbucnit la acoperisul unui restaurant aflat la iesirea din localitatea Feldioara, judetul Brasov, pompierii intervenind timp de aproximativ trei ore pentru a stinge flacarile. Intreaga constructie a fost afectata, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pompierii din București intervin, luni seara, la un incendiu care a izbucnit la un spațiu pentru depozitare de mase plastice situat pe Strada Preciziei in Sectorul 6.Pompierii acționeaza cu opt autospeciale de stingere. „Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu pentru depozitare…