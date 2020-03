Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistul brazilian Fabio Rocha Chiuffa, extrema dreapta la HC Dobrogea Sud Constanta, si a serbat ieri ziua de nastere, sportivul din Tara Cafelei ajungand la 31 de ani. Aceasta este prima zi de nastere pe care brazilianul o petrece in Romania, la Constanta, unde se simte foarte bine. "S a adaptat…

- Handbal Club Dobrogea Sud se afla in fata unui meci extrem de important in Liga Nationala. Sportivii antrenati de Djordje Cirkovic se deplaseaza la Timisoara, acolo unde, duminica, de la ora 11.00, joaca impotriva Politehnicii. Constantenii vin dupa victoria entuziasmanta obtinuta la Sala Sporturilor…

- Handbal Club Dobrogea Sud a intrat in linie dreapta cu pregatirea pentru partida cu Politehnica Timisoara, care va avea loc, duminica, de la ora 11:00, in orasul banatean. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic are un moral bun, dupa ce, luni, a invins-o categoric, la Sala Sporturilor, pe HC Buzau, scor…

- Handbal Club Dobrogea Sud a primit, luni seara, la Sala Sporturilor, vizita echipei HC Buzau, formatie aflata pe locul 13 in Liga Nationala. Dupa infrangerea greu de digerat cu CSM Bucuresti, de sambata, handbalistii antrenati de Djordje Cirkovic s-au mobilizat si au jucat la cel mai inalt nivel. Meciul…

- Handbal Club Dobrogea Sud trece prin momente foarte bune in Liga Nationala. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic a castigat meciul de la Vaslui, scor 23-20, si s-a intors la Constanta, acolo unde continua antrenamentele in Sala Sporturilor. Formatia de la tarmul marii este pe locul 4 in Liga Zimbrilor,…

- Handbal Club Dobrogea Sud are, teoretic, parte de un meci usor, astazi, in deplasare, cu CSM Fagaras. Echipa antrenata de Djordje Cirkovic vine dupa succesul important cu Dinamo obtinut la Sala Sporturilor din Constanta, scor 27-26, iar handbalistii de la malul marii au un moral foarte bun inaintea…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste marti, 14 ianuarie, de la ora 18.00, un spectacol handbalistic deosebit: meciul de retragere din activitatea de handbalist a lui Laurentiu Toma 38 de ani . Intrarea spectatorilor va fi libera, iar partida HCM Constanta HC Dobrogea Sud va fi transmisa si la TVR.…

- Constanta se pregateste sa asiste la ultimul meci al handbalistului Laurentiu Toma, cel care a devenit o legenda pentru handbalul de la malul marii. Fostul jucator al HCM si al Handbal Club Dobrogea Sud va calca pentru ultima data pe parchetul Salii Sporturilor, pe 14 ianuarie, atunci cand va avea loc…