- Handbal Club Zalau a sustinut marti primul meci oficial din noul sezon, evoluand in optimile de finala ale Cupei Romaniei, impotriva formatiei Universitatea Cluj. Gruparea de la poalele Feleacului a retrogradat din Liga Nationala la finele sezonului trecut, iar cateva jucatoare importante au plecat…

- Calificata in etapa a III-a a Cupei Romaniei dupa victoria la limita, 1 – 0 in deplasare, in fata celor de la Sportul Simleu Silvaniei, SCM Zalau va avea o misiune destul de dificila in aceasta faza a competitiei. Echipa pregatita de George Zima si Alexandru Pop va evolua in deplasare, pe terenul formatiei…

- Sala Polivalenta, respectiv Sala Liceului cu Program Sportiv din Bistrița vor gazdui, la finele lunii august, jocurile din optimile de finala, respectiv sferturile de finala ale acestei competiții, ediția 2020-2021. Jocurile din 24/25 august se vor juca cu prezența spectatorilor, iar csminaur.ro anunța…

- Handbal Club Zalau s-a despartit de cinci jucatoare in vara acestui an, Severin, Ivan, Sabou, Nichitean si Serban fiind handbalistele care au parasit Zalaul la finalul editiei trecute. Locul lor a fost completat de sase jucatoare: Andreea Marginean, Loredana Vartic, Andreea Bujor, Ioana Balaceanu,…

- Știința Explorari va debuta pe teren propriu in noul campionat. Zilele trecute a fost stabilit programul turului ediției 2021-2022 a Diviziei A1 de volei masculin, care va debuta in 3 sau 10 octombrie. Echipa din Baia Mare nu va avea viața ușoara in primele etape ale debutului de campionat, urmand sa…

- Programul partidelor din optimile si sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin a fost stabilit, luni, prin tragere la sorti, la sediul FR Handbal. In primul tur (optimi) se vor juca partidele dintre CSM Deva - Stiinta Bucuresti, CSM Bucuresti - Gloria Bistrita, Magura Cisnadie…

- Luni, 21 iunie 2020,, la sediul FR Handbal, a avut loc stabilirea ordinii de desfașurare a etapelor din cadrul Ligii Florilor MOL, pentru viitorul sezon competițional. SCM Rm. Valcea va incepe noul sezon cu un duel pe teren propriu, in compania formației SCM Craiova. Programul turului de campionat –…

- Las Vegas Golden Knights s-a calificat vineri in turul doi al play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata, dupa ce a invins in meci decisiv, al saptelea, pe Minnesota Wild cu scorul de 6-2. Cu scorul general de 4-3, Las Vegas a avansat in turul doi al play-off-ului, in special…