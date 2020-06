Stiri pe aceeasi tema

- Vechile aplicatii HBO pentru streaming, HBO Now si versiunea pentru abonatii serviciilor de cablu, HBO Go, vor fi trecute pe linie moarta de Warner Media pentru a nu afecta noul brand al companiei, HBO Max. Noul serviciu de streaming HBO Max a avut darul de a crea si mai multa confuzie in randul utilizatorilor,…

- Abonatii Netflix inactivi in ultimele 12 luni sau mai mult vor fi intrebati daca vor sa isi pastreze conturile. Daca aceștia nu confirma, vor fi automat suspendate, anunța News.roAstfel de conturi inactive reprezinta mai putin de 0,5% din intreaga baza a serviciului de streaming.Odata ce Netflix va…

- Regina Marii Britanii, in varsta de 94 de ani, va ramane izolata la Castelul Windsor, impreuna cu Prințul Philip și va renunța, pentru o perioada, la aparițiile in public, scrie Deadline.com. Atat Regina, cat și Prințul consort se aflau de la inceputul lunii martie la Castelul Windsor din cauza amenințarii…

- Lansarea HBO Max pare sa intre in linie dreapta. Platforma, care va fi un competitor direct la Netflix, Amazon Prime Video și Disney +, se va lansa pe 27 mai, impreuna cu 10.000 de ore de conținut numai bun de urmarit in regim de binging. Printre producții se numara FRIENDS, The Big Bang Theory, Rick...…

- Povestea de dragoste dintre doi bunici din Germania și Danemarca este desparțita acum de o bariera. Granițele dintre cele doua state s-au inchis ca masura de oprire a raspandirii noului coronavirus. Inga, care are 85 de ani, este din Danemarca și l-a cunoscut pe Karsten, un pensionar neamt, in urma…