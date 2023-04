HBO ar lucra în secret la un nou serial „Game of Thrones” Un nou serial TV derivat din universul „Game of Thrones”, care va prezenta felul in care Aegon I Targaryen a cucerit regatul Westeros, ar putea fi produs de postul HBO, au declarat mai multe surse in exclusivitate pentru revista americana Variety , citata de Agerpres. Acest proiect se afla inca intr-un stadiu incipient si HBO nu a ales deocamdata un scenarist, insa sursele au spus ca producatorii postului au inceput deja cautarile intrucat postul de televiziune doreste sa aprobe proiectul si ca serialul sa intre in etapa de dezvoltare. Sursele spun, de asemenea, ca ar putea exista o componenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

